永達汽車整合網絡結構

去年集團的新車銷量193,945輛，按年上升1.5%，其中豪華及超豪華品牌新車銷量下跌2.1%至130,512輛。去年度，新車經銷收入564.39億元，按年增加3%，其中豪華及超豪華品牌銷售下跌4.3%至482.2億元。內地新能源汽車快速發展，去年集團所有品牌新能源汽車銷量按年增加33.8%至32,919台，佔整體銷量17%；同時，2023年集團獨立新能源品牌銷量18,376台，按年增加91.6%，其中AITO、小鵬、smart、智己佔比達到66.1%。

截至2023年底，集團運營的網點共計231家，已授權待開業網點9家。集團去年加快調整網絡結構，全年共關閉網點36家。豪華品牌店數佔總授權網點的比例由2022年底的66%，提升到70%，中高端品牌由20%，下降至15%；集團的獨立新能源品牌網點數量佔比已提升至15%。去年度，售後服務業務收入105.43億元，按年增加4.4%，售後服務毛利率為41.53%。至於二手車業務，去年二手車交易規模增加15.1%至93,012台。

集團擬派末期息每股0.052元，連同中期息0.105元，全年共派息0.157元，派息比率為54%。另外，集團去年期計回購2,458.2萬股且已全部消銷，回購金額為1.1億元。走勢上，目前失守各主要平均線，MACD維持熊差距，STC%K線續走低於%D線，可考慮2元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力2.6元，不跌1.84元可續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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