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專家觀點>金利豐證券

比亞迪具行業領導地位

內地電動車減價戰持續發酵，多家車企推出各式降價或優惠政策，新能源汽車競爭更趨白熱化。比亞迪（1211）在內地電動汽車市場具領導地位。比亞迪今年3月份汽車銷量302,459輛，按年增加46.1%，按月上升147.3%，其中純電動車銷量大幅增加36.3%。今年首季度，集團的銷量累計為626,263輛，按年上升13.4%，其中純電動的銷量增加13.4%至300,114輛。集團早前宣佈，計劃今年內推出首款新能源皮卡車（pickup truck）面向全球市場。

雖然北美和歐洲出口市場競爭激烈，惟比亞迪加快出口業務發展，已進入日本、德國、澳洲、巴西和阿聯酋等多個國家和地區。今年3月份，海外銷售新能源乘用車合計38,434輛，按年大幅增長近2倍。集團去年已在泰國、巴西和匈牙利設立生產基地，積極推進本地化生產進程。今年1月份，集團首條汽車運輸滾裝船首航成功，有助集團進一步拓展海外市場。

截至2023年12月底止年度，比亞迪的營業額6,023.2億元（人民幣，下同），按年上升42%，純利增加80.7%至300.4億元，淨利潤率由2022年的3.9%增加1.1個百分點至5%。整體毛利率由2022年的17.04%，上升3.17個百分點至20.21%。期內，汽車、汽車相關產品及其他產品業務的收入4,834.5億元，按年增加48.9%；手機部件、組裝及其他產品業務的收入上升20%至1,185.8億元，分別佔總收入的比例的80.27%和19.68%。

走勢上，近日企穩於50天線，STC%K線回升至接近%D線，MACD熊差距收窄，可考慮194.5元（港元，下同），反彈阻力218.6元，不跌穿186元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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