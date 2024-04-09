中遠海控手持淨現金 息率具吸引力

全球經濟去年低速增長，地緣政治持續緊張，集裝箱航運市場需求增速放緩，供應鏈擁堵緩解及新交付船舶等因素，令場有效運力顯著增加。2023年度，集團的營業收入1,754.5億元（人民幣，下同），按年下跌55.1%，純利倒退78.3%至236.8億元，息稅前利潤（EBIT）下跌近8成至366.7億元。期內，集裝箱航運業務收入下跌56%至1,681.3億元，其中來自美洲地區的收入412.4億元、歐洲地區的收入353.9億元、其他國際地區的收入259億元。

去年，集團的經營活動現金淨流入226.1億元，未償還借款總額432.8億元，扣減現金及現金等價物餘額1,811.13億元，為淨現金1,378.4億元；淨現金（負債）與權益比率為39.77%，較2022年底的55.91%收窄16.1個百分點。集團擬派末期息每股0.23元，連同中期息0.51元，年度派息0.74元；派息比率為50%。現價計，股息率約9.5厘，具有吸引力。

走勢上，目前企穩各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低8.2元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力9.2元，不跌穿7.6元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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