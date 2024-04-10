截至2023年12月底止年度，集團的銷售淨額36.82億美元，按年增加27.9%，純利增加33.3%至4.17億美元，經營溢利升51.1%至7.44億美元；經調整EBITDA按年增長50.2%至7.09億美元，經調整 EBITDA利潤率增加2.9個百分點至19.3%。整體毛利率由2022年度的55.8%，上升3.5個百分點至2023年度的59.3%；毛利率上升主要由於所有地區的毛利率均按年改善，同時毛利率最高的亞洲地區在總銷售淨額中的佔比上升。

去年度，集團新增 96家自營零售店，永久關閉29家自營零售店，去年底自營零售店總數為1,052家，淨增加 67 家自營零售店。去年度，按地區劃分，亞洲的銷售淨額按年上升55.8%至14.28億美元，其中，中國的銷售淨額增加78.7%至2.98億美元，主要由於取消旅遊限制和放寬社交距離措施所致，而本港和日本的銷售淨額分別按年增加96.2%和56.3%。

2023年12月底，集團手持現金7.17億美元，償還金融債務18.24億美元，淨債務為11.07億美元。走勢上，近期高位橫行整固，MACD熊差距收窄，惟STC%K線跌穿%D線，可考慮27.5元以下吸納，反彈阻力31.6元，不跌穿26元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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