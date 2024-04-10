新秀麗（1910）業務遍及全球，主要從事設計、製造、採購及分銷行李箱、商務包和電腦包等。集團上月公佈尋求雙重上市，董事會已授權公司管理層尋求將公司股份於香港聯交所以外的第二主要證券交易所上市。新秀麗表示，額外上市將增加公司股份的流動性，並指公司尋求雙重上市尚處於早期階段，又未有披露可能上市的地點。期後，有外電引述知情人士報道，新秀麗保留私有化交易的可能性，同時考慮在美國雙重上市。
截至2023年12月底止年度，集團的銷售淨額36.82億美元，按年增加27.9%，純利增加33.3%至4.17億美元，經營溢利升51.1%至7.44億美元；經調整EBITDA按年增長50.2%至7.09億美元，經調整 EBITDA利潤率增加2.9個百分點至19.3%。整體毛利率由2022年度的55.8%，上升3.5個百分點至2023年度的59.3%；毛利率上升主要由於所有地區的毛利率均按年改善，同時毛利率最高的亞洲地區在總銷售淨額中的佔比上升。
去年度，集團新增 96家自營零售店，永久關閉29家自營零售店，去年底自營零售店總數為1,052家，淨增加 67 家自營零售店。去年度，按地區劃分，亞洲的銷售淨額按年上升55.8%至14.28億美元，其中，中國的銷售淨額增加78.7%至2.98億美元，主要由於取消旅遊限制和放寬社交距離措施所致，而本港和日本的銷售淨額分別按年增加96.2%和56.3%。
2023年12月底，集團手持現金7.17億美元，償還金融債務18.24億美元，淨債務為11.07億美元。走勢上，近期高位橫行整固，MACD熊差距收窄，惟STC%K線跌穿%D線，可考慮27.5元以下吸納，反彈阻力31.6元，不跌穿26元續持有。
Email: wongdickie@kingston.com.hk
Facebook專頁：https://www.facebook.com/wongdickie1
新浪微博：http://t.sina.com.cn/dickiewong
騰訊微博:http://t.qq.com/wongdickie/