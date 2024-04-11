海底撈（6862）為內地火鍋品牌中具知名度，隨著疫情過去，整體消費環境復甦，截至12月31日止年度，集團的營業額414.53億元（人民幣，下同），按年增加33.6%，純利由2022年度的16.37億元，大幅上升2.3倍至44.99億元。海底撈餐廳仍然為主要收入來源，去年度分部經營收入增加35.7%至392.67億元，收入佔比為94.7%，按年擴闊1.4個百分點。除海底撈餐廳外，集團旗下亦擁有包括「嗨撈火鍋」、「苗師兄香鍋」、「漢舍」等品牌。
去年度，集團的海底撈餐廳客流量增加，經營好轉。海底撈餐廳2023年的平均翻檯率為每天3.8次，較2022年的每天3次有所改善。不過，由於優惠增加，顧客人均消費由2022年的104.9元，減少5.5%至2023年的99.1元。集團放緩餐廳網絡的拓張速度，去年底，集團共經營1,374家海底撈餐廳，其中1,351家位於中國地區，23家位於港澳台地區。
去年度，集團的原材料及易耗品成本增加31.3%至169.46億元、員工成本上升27.3%至130.4億元，以及租金及相關支出增加31.9%至3.62億元，所佔收入百分比分別為40.9%、31.5%和0.9%。去年底，集團手持現金64.76億元，銀行及其他借款分別為6.19億和17億元，資本負債比率為23.9%。走勢上，3月12日呈「大陽燭」突破向上，目前重上各主要平均線之上，STC%K線續走低於%D線，MACD維持熊差距，可考慮16.7元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力19.4元，不跌穿15.1元續持有。
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