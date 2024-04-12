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網易與暴雪夏季陸續重返內地市場

網易 （9999）與暴雪娛樂 （Blizzard Entertainmen）終於「復合」，延續2023年1月結束的合作關係，與微軟遊戲（Microsoft Gaming）宣佈，根據更新後的遊戲發行協議，暴雪娛樂旗下《魔獸世界》World of Warcraft)、《爐石傳說》Heathstone)遊戲將根據更新後的遊戲發行協議，將在夏季陸續重返中國內地市場。暴雪娛樂與網易表示，正在努力制定回歸計劃，未來將公布更多細節。另外，微軟遊戲和網易還達成一項協議，嘗試將新的網易遊戲帶到Xbox及其他平台。

中國監管機構加強對國內遊戲行業的審查，並規定外國遊戲必須找中國本地代理商合作才能在中國發行。中國國家新聞出版署早前發布4月進口網絡遊戲審批信息，共14款遊戲獲批版號，今年到目前為止，已有46款進口遊戲獲批。網易近年開發一些旗艦遊戲，例如2023 年上線的手機遊戲《逆水寒》Justice)，已吸引超過1億活躍用戶，而《蛋仔派對》Eggy Party) 自 2022 年上線以來累計註冊用戶數量已達5億，連同續有重點遊戲陸續推出，有助帶動在線遊戲淨收入。

截至2023年12月底止季度，網易的淨收入271億元（人民幣，下同），按年增加7%，純利上升67%至66億元；而非公認會計準則下歸屬於公司股東的淨利潤為74億元，按年上升54%。期內，遊戲及相關增值服務淨收入增加9.6%至209億元，來自於在線遊戲的淨收入約佔遊戲及相關增值服務淨收入的93.4%，而手游的淨收入約佔在線遊戲淨收入的76.7%。

截至去年12月底，公司淨現金為1,109億元。2023 年經營活動淨現金流入為353億元，2022年度為277億元。走勢上，失守各主要平均線，STC%K線續走低於%D線，MACD維持熊差距，可考慮148元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力170元，不跌穿140元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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