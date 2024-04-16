迅銷上調年度盈利預測

迅銷（6288）經營多個服裝品牌，包括UNIQLO和GU等，截至2024年2月底止上半財年，收益總額15,989億日圓，按年上升9%，經營溢利總額增加16.7%至2,570億日圓，母公司擁有人應佔溢利為1,959億日圓，按年上升27.7%。整體毛利率增加2.4個百分點至52.9%2.4個百分點。期內，融資收入及成本項下錄得淨增423億日圓，主要來自於利息淨收入257億日圓，及以外幣計值的金融資產等帳面價值在換算為日圓後錄得匯兌淨收益165億日圓。集團擬派中期息每股175日圓。
上半財年，海外UNIQLO的收益和經營溢利雙雙大幅增長，收益增加17%至8,839億日圓，佔總收入的55.3%，經營溢利上升23%至1,509億日圓，尤其是北美及歐洲業務表現亮眼，主要由於顧客群擴大，同時加快開設門店步伐。日本UNIQLO上半年度累計收益總額4,851億日圓，按年下跌2%，收入佔比30.3%，經營溢利總額增加14.7%至772億日圓；同店銷售淨額錄得下降3.4%，惟毛利率則因得益於成本率改善，按年大幅改善3.6個百分點。
至於GU，上半財年的收益總額1,595億日圓，按年上升9.6%，經營溢利增加17.5%至53億日圓，經營溢利率按年上升0.6百分點。迅銷雖然將截至2024年8月底止年度的合收益總額預測下調200億日圓、至30,300億日圓，但純利預測上調100億日圓至3,200億日圓，經營溢利料維持4,500億日圓，並預料全年度每股股息為350日圓，較上伴度加60日圓。
另外，集團為香港預託證券，故此成交相對較少。走勢上，近日失守10、20天和50天線，STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴大，可考慮20元以下吸納，反彈阻力24.5元，不跌穿17.5元續持有。
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