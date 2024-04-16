迅銷上調年度盈利預測

上半財年，海外UNIQLO的收益和經營溢利雙雙大幅增長，收益增加17%至8,839億日圓，佔總收入的55.3%，經營溢利上升23%至1,509億日圓，尤其是北美及歐洲業務表現亮眼，主要由於顧客群擴大，同時加快開設門店步伐。日本UNIQLO上半年度累計收益總額4,851億日圓，按年下跌2%，收入佔比30.3%，經營溢利總額增加14.7%至772億日圓；同店銷售淨額錄得下降3.4%，惟毛利率則因得益於成本率改善，按年大幅改善3.6個百分點。

至於GU，上半財年的收益總額1,595億日圓，按年上升9.6%，經營溢利增加17.5%至53億日圓，經營溢利率按年上升0.6百分點。迅銷雖然將截至2024年8月底止年度的合收益總額預測下調200億日圓、至30,300億日圓，但純利預測上調100億日圓至3,200億日圓，經營溢利料維持4,500億日圓，並預料全年度每股股息為350日圓，較上伴度加60日圓。

另外，集團為香港預託證券，故此成交相對較少。走勢上，近日失守10、20天和50天線，STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴大，可考慮20元以下吸納，反彈阻力24.5元，不跌穿17.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份