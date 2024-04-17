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專家觀點>金利豐證券

華能國電去年扭虧為盈

華能國電（0902）除了燃煤外，加快推進綠色低碳發展。2023年全年，新增基建並網可控發電裝機容量 10,003.9兆瓦，其中新增低碳清潔能源裝機容量9,353.9兆瓦，超額完成年度目標。去年底，集團可控發電裝機容量為135,655兆瓦，其中風電機組和太陽能可控發電裝機裝量分別為15,511兆瓦和13,100兆瓦，低碳清潔能源裝機容量佔比約為31.24%。集團內地境內電廠遍佈山東省、江蘇省、河南省和廣東省等26個省、自治區和直轄市；公司在新加坡全資擁有一家營運電力公司，在巴基斯坦投資一家營運電力公司。

去年度，集團扭虧為盈，純利83.57億元（人民幣，下同），而2022年度虧損80.26億元；期內，實現營業收入增加3.1%至2,543.97億元。去年，集團境內電廠全年平均利用小時3,776小時，按年降低9小時；其中，燃煤機組利用小時4,388小時，按年增加160小時。隨著集團優化內外貿供應結構，控制燃料成本成效顯著。集團去年共採購煤炭2.12億噸，單位燃料成本為每兆瓦時326.43元，按年下降 12.34%。

加坡大士能源去年發電量市場佔有率20.4%，保持行業市場領先地位。全年大士能源完成發電量112.71億千瓦時，按年減少10.84億千瓦時，惟稅前利潤43.55億元，按年增利24.77億元。至於巴基斯坦業務，實現營業收入幣40.61億元，利潤總額6.05億元，按年增加900萬元。集團派末期息每股0.2元，現價計股息率約4.3厘。

走勢上，目前企穩各主要平均線之上，STC%K線回升至接近%D線，惟MACD牛差距收窄，宜候低4.7元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力5.43元，不跌穿4.35元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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