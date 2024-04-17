華能國電去年扭虧為盈

去年度，集團扭虧為盈，純利83.57億元（人民幣，下同），而2022年度虧損80.26億元；期內，實現營業收入增加3.1%至2,543.97億元。去年，集團境內電廠全年平均利用小時3,776小時，按年降低9小時；其中，燃煤機組利用小時4,388小時，按年增加160小時。隨著集團優化內外貿供應結構，控制燃料成本成效顯著。集團去年共採購煤炭2.12億噸，單位燃料成本為每兆瓦時326.43元，按年下降 12.34%。

加坡大士能源去年發電量市場佔有率20.4%，保持行業市場領先地位。全年大士能源完成發電量112.71億千瓦時，按年減少10.84億千瓦時，惟稅前利潤43.55億元，按年增利24.77億元。至於巴基斯坦業務，實現營業收入幣40.61億元，利潤總額6.05億元，按年增加900萬元。集團派末期息每股0.2元，現價計股息率約4.3厘。

走勢上，目前企穩各主要平均線之上，STC%K線回升至接近%D線，惟MACD牛差距收窄，宜候低4.7元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力5.43元，不跌穿4.35元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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