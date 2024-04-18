moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

聯想集團具反彈空間

市場研究公司IDC發表報告，全球個人電腦（PC）今年第一季出貨量按年增長1.5%至5,980萬部，為兩年來首次增長；聯想集團（992）繼續居首位，市佔率23%，期內出貨量增加7.8%。截至2023年12月底止第三財季，聯想集團的收入157.2億美元，按年增加3%，按季上升9%，連續三個季度錄得增長，並為集團最近一年半以來首次實現季度收入按年增長。第三財季的純利3.37億美元，按年跌幅收窄至23%，毛利率下跌0.6百分點至16.5%。

智能設備業務（IDG）包括個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務，第三財季的分部收入按年和按季增加7%，至123.6億美元，分部利潤率按年增加5個基點至7.4%。人工智能（AI）快速增長，集團即將推出人工智能個人電腦，有望為增長催化劑。另外，第三財季的非個人電腦銷售佔智能設備業務集團收入的21%，按年增長超過4個百分點。受惠於北美、 歐洲-中東-非洲及亞洲區的強勁表現，智能手機銷售額錄得按年雙位數增長。

基礎設施方案業務（ISG） 受惠於增長型產品破紀錄的銷售，以及主要雲和企業客戶的訂單恢復的支持下，第三財季的分部收入24.7億美元，按年增加24%，惟按年倒退13%；分部虧損由第二財季的5,334萬美元收窄至3,773萬美元。至於方案服務（SSG），第三財季收入上升10%至20.2億美元，經營溢利增加11%至4.1億美元，經營溢利率達到20.4%，高於其他所有業務集團。去年12月底，銀行存款、現金及現金等價物合共為35.33億美元，貸款合計36.2億美元，淨債務8,800萬美元。

走勢上，自3月中形成下降軌，失守各主要平均線，STC%K線續走低於%D線，惟 MACD熊差距收窄，可考慮8元以下吸納，反彈阻力10元，不跌穿7.54元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份