智能設備業務（IDG）包括個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務，第三財季的分部收入按年和按季增加7%，至123.6億美元，分部利潤率按年增加5個基點至7.4%。人工智能（AI）快速增長，集團即將推出人工智能個人電腦，有望為增長催化劑。另外，第三財季的非個人電腦銷售佔智能設備業務集團收入的21%，按年增長超過4個百分點。受惠於北美、 歐洲-中東-非洲及亞洲區的強勁表現，智能手機銷售額錄得按年雙位數增長。

基礎設施方案業務（ISG） 受惠於增長型產品破紀錄的銷售，以及主要雲和企業客戶的訂單恢復的支持下，第三財季的分部收入24.7億美元，按年增加24%，惟按年倒退13%；分部虧損由第二財季的5,334萬美元收窄至3,773萬美元。至於方案服務（SSG），第三財季收入上升10%至20.2億美元，經營溢利增加11%至4.1億美元，經營溢利率達到20.4%，高於其他所有業務集團。去年12月底，銀行存款、現金及現金等價物合共為35.33億美元，貸款合計36.2億美元，淨債務8,800萬美元。

走勢上，自3月中形成下降軌，失守各主要平均線，STC%K線續走低於%D線，惟 MACD熊差距收窄，可考慮8元以下吸納，反彈阻力10元，不跌穿7.54元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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