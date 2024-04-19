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專家觀點>金利豐證券

中國平安具反彈空間

中央決定從今年開始連續幾年發行超長期特別國債，今年先發行1萬億元（人民幣，下同），帶動中資金融股造好。中國平安（2318）擁有綜合金融服務平台，截至2023年12月底止年度，純利856.65億元，按年倒退23%，歸屬於母公司股東的營運利潤下跌20%至1,179.89億元，惟收入增加5%至10,319億元。年化營運ROE由2022年度的17.9%，下降4.7個百分點至13.2%。

去年度，保險服務收入按年上升2%至5,364.4億元。期內，可比口徑下壽險及健康險業務新業務價值（Value Of New Business）增長36.2%至310.8億元，主要得益於代理人人均新業務價值增長89.5%，代理人渠道新業務價值增長 40.3%；以及改革後銀保渠道勢頭強勁，新業務價值增長77.7%。13個月保單繼續率按年上升2.5個百分點。

去年，平安產險保險服務收入按年上升65.5%至3,134.5億元；整體綜合成本率和車險業務的綜合成本率，分別為100.7%和97.7%，兩者均上升1.1個百分點。截至去年底，公司保險資金投資組合規模超4.72萬億元，較年初增加9%；平安保險資金投資組合實現綜合投資收益率3.6%，按年上升0.9個百分點。

至於平安銀行，實現淨利潤464.55億元，按年增加2.1%；去年12月底，不良貸款率1.06%，按年上升0.01個百分點；撥備覆蓋率277.63%，按年下跌12.65百分點；平安銀行的核心一級資本充足率上升至9.22%。集團擬派末期息1.5元，連同中期息，全年共派息2.43元，按年增加0.4%；現價計，股息率約8.5厘。

走勢上，目前失守各主要平均線，MACD熊差距窄，STC%K線續走高於%D線，可考慮30.5元（港元，下同）以下分階段吸納，反彈阻力37.9元，不跌穿28.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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