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專家觀點>金利豐證券

騰訊重上各主要平均線

騰訊（0700）截至去年12月底止年度，總營業額6,090.15億元（人民幣，下同），按年增加10%，純利倒退39%至1,152.16億元；而非國際財務報告準則（Non-IFRS）的淨利潤則上升36%至1,576.88億元。期內，經調整的EBITDA增加25%至2,354.54億元，經調整的EBITDA比率由2022年度的34%，上升5個百分點至39%；毛利率由2022年的43%提升3個百分點至48%。

去年度，增值服務業務的收入按年增加4%至2,984億元，佔總收入的49%。期內，國際市場遊戲收入按年增長14%至532億元，撇除滙率變動的影響後，增幅為8%；本土市場遊戲收入上升2%至1,267億元，由於《王者榮耀》和《和平精英》的貢獻減少。集團旗下重磅新作《地下城與勇士：起源》（簡稱為《DNF 手遊》）將於下月21日正式上線。

期內，網絡廣告業務收入上升23%至1,015億元，主要受惠於視頻號及微信搜一搜的新廣告庫存，以及集團的廣告平台持續升級所帶動。金融科技服務和企業服務收入均錄得雙位數增長，合計收入增加15%至2,038億元。去年12月底，微信及WeChat的合併月活躍賬戶數13.43億，按年增加2%，QQ 的移動終端月活躍賬戶數下跌3%至5.54億，收費增值服務註冊賬戶數上升6%至2.48億。

集團建議派發末期股息每股3.4元（港元，下同），按年增長加42%，並計劃將股份回購規模至少翻倍，由2023年的490億元增加至2024年的逾1,000億元。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天和250天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊轉牛差距，宜候低305元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力335元，不跌穿295元可續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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