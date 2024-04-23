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專家觀點>金利豐證券

快手具反彈空間

快手（1024）為短片社交平台，隨著用戶基數擴大，電商和線上營銷具增長動力。去年第四季度，平均日活躍用戶3.825億，平均月活躍用戶7億，分別按年增加4.5%和9.4%，而每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入47.6元（人民幣，下同），按年增加15.5%。期內，快手應用的每位日活躍用戶日均使用時長達到124.5分鐘。單計去年第四季度，集團的營業收入325.61億元，按年上升15.1%，虧轉盈，純利36.12億元，而經調整純利43.62億元，2022年度為虧損4,500萬元。

2023年第四季度，線上營銷服務收入按年增加20.6%至182億元，主要由於集團在行業精細化運營、智能營銷投放產品升級和算法的持續優化；期內，活躍營銷客戶數量按年增長逾160%。去年第四季度，快手電商業務的商品交易總額（GMV）按年錄得29.3%的增幅，規模達到4,039億元。

繼2021年和2022年度虧損收窄，2023年度成功扭虧為盈，錄得純利63.96億元，而2022年度虧損1136.9億元。去年度收入1,134.7億元，按年上升20.5%，整體毛利率擴張5.9個百分點至50.6%。按非國際財務報告準則計，經調整利潤102.71億元，而2022年同期經調整虧損57.51億元；經調整EBITDA為174.24億元，按年增加8.6倍。

截至2023年12月底止年度及直至最後可行日期，公司於聯交所以總代價25.51億港元（港元，下同）合共購回5,104.5萬股B類股份。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上多條主要平均線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，可考慮47.5元以下吸納，反彈阻力55.45元，不跌穿47.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份