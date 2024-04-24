信達生物重上多條平均線

集團的虧損由2022年度的11.51億元，收窄1.2億元至2023年的10.28億元。2023年度，利息、稅項、折舊及攤銷前之虧損（LBITDA）按年下跌42.6%至11.14億元；整體毛利率由去年同期的79.6%，上升2.1個百分點至81.7%，主要由於生產效率不斷提高，以及產品生產成本持續降低。按非國際財務報告準則計量，經調整LBITDA下跌73%至6億元，經調整年內虧損收窄79.1%至5.15億元。

去年度，集團的研發開支22.28億元，按年減少22.4%。集團目前有四項新藥上市申請（NDA）及新適應症上市申請（sNDA）已獲國家藥品監督管理局受理並在審評中。集團日前公佈，中國國家藥監局已經正式受理信迪利單抗與呋喹替尼的聯合療法的新藥上市申請，並授予優先審評資格；該新藥用於治療子宮內膜癌。去年9月集團配售新股份籌集21.63億元，帶動去年底手持現金增加至109.7億元，而借款為35.22億元。

走勢上，過去兩個交易日呈「大陽燭」重上10天、20天和250天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，宜候低36元（港元，下同），反彈阻力46.15元，不跌穿32.3元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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