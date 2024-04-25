2024財年第三財季，淘天集團收入為 1,290.7億元，按年增加2%。雖然交易買家數和訂單量錄得強勁增長，但部分被平均訂單金額下跌所抵銷。然而，內地電商同業競爭激烈，內地電商拼多多（美：PDD）經營電商平台Temu和拼多多Pinduoduo)，透過低價商品吸引消費者，正好補足內地三四線城市。

雲智能的收入佔比僅次於淘天集團，為第二大收入來源。雲智能季度收入273.6億元，按年上升3%，相比2021年同期的增幅高達2成。阿里雲早前宣佈，向國際客戶的核心雲產品降低，將五大類產品價格平均下調23%。此前，阿里雲曾在2月底針對內地客戶將各類產品平均降價20%。AI時代剛高速發展，未來的增長重點，阿里雲相信是阿里的一項重要資產。

阿里今年2月宣佈，將股票回購計劃規模擴大250億美元，回購股份總規模增至650億美元。走勢上，4月19日跌至65.8元（港元，下同）止跌回升，重上多條主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮70元以下吸納，反彈阻力77.05元，不跌穿65.8元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份