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專家觀點>金利豐證券

中海油首季業績理想

中東局勢持續不穩，以色列加大對拉法的空襲規模，市場憂慮或影響油供應，國際油價回升。中海油（0883）主要從事油氣勘探、開發和生產，業務較集中上游業務，對油價走勢的敏感度較高。按照中國企業會計准則，2024年首季度，營業收入1,114.7億元（人民幣，下同），按年上升14.1%，純利397.2億元，按年和按季分別上升23.7%和51.6%。期內，油氣銷售收入899.8億元，按年上升21.3%，主要原因是油氣銷量上升及實現油價上升。

今年首季度，集團桶油主要成本為27.59美元，按年下降2.2%。公司的平均實現油價為每桶78.75美元，按年上升6.2%；平均實現氣價按年下跌7.7%至每千立方英尺7.69美元。期內，中海油實現總淨產量1.801億桶油當量，按年升9.9%。期內，其中，中國淨產量1.232億桶油當量，上升6.9% ，主要來自新項目投產帶來的產量貢獻；海外淨產量增加16.9%至5,690萬桶油當量，主要原因是圭亞那和加拿大產量增加。

2024年第一季度，集團共獲得2個新發現，並成功評價4個含油氣構造。其中，中國海域成功評價渤中8-3南，開辟海上超深層油氣勘探新領域。由於在建項目及調整井工作量按年有所增加，集團今年首季度的資本支出上升17.3%至290.1億元。集團預計今年全年的資本支出為1,250億至1,350億元，產量目標為7億至7.2億桶油當量，儲量替代率目標為不低於130%。

現價計，預測股息率約7厘。走勢上，上週五裂口高開，處於各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，宜候低18.5元（港元，下同）以下吸納，若中線上望23元，不跌穿17.1元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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