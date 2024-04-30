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專家觀點>金利豐證券

比亞迪電子伺機跟進

比亞迪電子（0285）為平台型高端製造企業，業務涵蓋智能手機、平板電腦、新能源汽車等多元化的市場領域。2023年度，集團的收入1,299.57億元（人民幣，下同），按年增加21.2%，純利上升1.2倍至40.4億元；毛利率由2022年的5.92%上升至8.03%。截至今年3月底止季度，集團的營業額364.8億元，按年增加38.3%，純利上升33%至6.1億元，毛利上升23.6%至25.1億元。

去年度，集團在消費電子業務的收入按年上升18.5%至974.2億元，其中零部件收入跌3.7%至136.37億元，組裝收入增加23.1%至837.83億元。集團除了持續聚焦為安卓卓（Android）市場的中高端產品提供全方位服務，集團繼續深化與客戶在旗艦產品的戰略合作，並持續加強與海外大客戶的合作，進一步提升核心產品份額和出貨量，同時拓展產品品類，推動業務規模大幅增長。

新型智能產品業務方面，無人機、智能家居、遊戲硬件等業務板塊持續穩健發展，提升市場份額。去年，集團新型智能產品業務的收入184.41億元，佔總收入的14.19%，較2022年同期上升21.3%。至於新能源汽車業務，去年分部收入140.96億元，收入佔比10.85%，較2022年同期上升52.2%。母公司比亞迪（1211）在新能源汽車領域的強大優勢，有助支持集團的業務增長。

另外，去年12月完成收購捷普相關資產，將於今年併表，為比亞迪電力帶來新的盈收貢獻。走勢上，近後重上10天和20天線，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，可考慮25.8元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力30元，不跌穿23.2元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份