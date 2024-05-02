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專家觀點>金利豐證券

金蝶短線走勢見改善

金蝶（0268）為內地企業管理雲SaaS（Software as a service ）公司，截至去年12月31日止年度收入按年增加16.7%至56.79億元（人民幣，下同），其中雲服務業務入增加21.3%至45.05億元，收入佔比由2022年的76.3%提升至79.3%，企業資源管理計劃業務（ERP business）及其他的收入為11.74億元，按年上升1.9%，佔總收入的20.7%。集團虧損由2022年度的3.89億元，收窄至去年度的2.1億元，不派末期息。整體毛利率由2022年度的61.6%提升2.6個百分點，至64.2%，主要由於訂閱收入佔比提升所致。

金蝶持續深化雲訂閱模式轉型戰略，針對不同類型的企業市場打造「一箭多星」 產品矩陣。截至今年3月底，金蝶雲訂閱服務年經常性收入（ARR）29.8億元，按年增加28%。「金蝶雲·蒼穹&星瀚」、「金蝶雲·星空」、「金蝶雲·星辰」和「金蝶精斗雲」分別實現淨金額續費率（Net Dollar Retention，NDR）97%、95%、 91%和87%。今年首季度，集團簽約中國石油天然氣集團、龍湖集團、華測檢測和嶺南集團等。

去年，集團的研究及開發成本總額增加3.5%至15.1億元，惟佔總收入的比重下降至25.4%；研發資本化率由2022年的33%下降至31.7%。去年底，現金及銀行存款總額56.92億元，借款7.77億元。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上20天、50天和100天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮8.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力10.5元，不跌穿7.3元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份