金蝶（0268）為內地企業管理雲SaaS（Software as a service ）公司，截至去年12月31日止年度收入按年增加16.7%至56.79億元（人民幣，下同），其中雲服務業務入增加21.3%至45.05億元，收入佔比由2022年的76.3%提升至79.3%，企業資源管理計劃業務（ERP business）及其他的收入為11.74億元，按年上升1.9%，佔總收入的20.7%。集團虧損由2022年度的3.89億元，收窄至去年度的2.1億元，不派末期息。整體毛利率由2022年度的61.6%提升2.6個百分點，至64.2%，主要由於訂閱收入佔比提升所致。