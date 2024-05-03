小米集團（1810）2023年度的營業額2,710億元（人民幣，下同），按年下跌3.2%，純利增加6.1倍至175億元；非國際財務報告準則的經調整淨利潤，按年增加126.3%至193億元。期內，集團整體毛利和各業務毛利率均創歷史新高；整體毛利率21.2%，按年上升4.2個百分點，其中智能手機的毛利率上升5.6個百分點至14.6%，IoT與生活消費產品業務的毛利率為16.3%，上升1.9個百分點，互聯網業務毛利率上升2.4個百分點至74.2%。
集團已經正式進軍電動汽車市場，截至今年4月底，集團已收到88,063份確認訂單，自2024年4月3日首次交付起已交付7,058輛Xiaomi SU7系列汽車，表現理想。去年度，集團智能手機的收入按年下跌5.8%至1,575億元，佔總收入的58.1%，主要由於期內智能手機平均售價（ASP）減少2.7%至每部1,081.7元，而智能手機出貨量亦下跌3.3%至1.46億台。今年2月，集團全新的小米手機智能工廠正式投產，年產能達到千萬台手機。
至於IoT與生活消費，實現分部收入801億元，按年增加0.4%，主因智能大家電和平板的收入增加，惟部分被智能電視及筆記本電腦的收入減少所抵銷。互聯網服務去年的收入為301億元，按年增加6.3%。走勢上，自今年2月起形成上升軌，各主要平均線呈順向排序屬利好，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低17元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力20元，不跌穿15.6元續持有。
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