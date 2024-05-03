集團已經正式進軍電動汽車市場，截至今年4月底，集團已收到88,063份確認訂單，自2024年4月3日首次交付起已交付7,058輛Xiaomi SU7系列汽車，表現理想。去年度，集團智能手機的收入按年下跌5.8%至1,575億元，佔總收入的58.1%，主要由於期內智能手機平均售價（ASP）減少2.7%至每部1,081.7元，而智能手機出貨量亦下跌3.3%至1.46億台。今年2月，集團全新的小米手機智能工廠正式投產，年產能達到千萬台手機。

至於IoT與生活消費，實現分部收入801億元，按年增加0.4%，主因智能大家電和平板的收入增加，惟部分被智能電視及筆記本電腦的收入減少所抵銷。互聯網服務去年的收入為301億元，按年增加6.3%。走勢上，自今年2月起形成上升軌，各主要平均線呈順向排序屬利好，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低17元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力20元，不跌穿15.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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