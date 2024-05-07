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專家觀點>金利豐證券

北控水務息率逾7厘

北控水務（0371）目前正推進輕資產轉型，除了經營水處理業務、水治理建造服務、技術服務及設備銷售，亦加大發展城市資源服務。2023年度，集團的收入245.19億元（人民幣，下同），按年增加14%，主要由於水處理服務的營業收入貢獻增加，以及自去年下半年起將北控城市資源合入賬。去年度，純利升60%至18.96億元，惟整體毛利率由2022年度的39%，下降2個百分點至37%。

去年度，污水及再生水處理及建造服務的收入按年增加2.2%至140.24億元，佔總收入的57.2%。去年底，集團就合共1,455座水廠及鄉鎮污水處理設施；年內新項目之每日總設計能力為154.89萬噸，而計及退出項目，期末每日總設計能力為4,396.3萬噸。去年底，集團在葡萄牙、新加坡、澳洲及新西蘭擁有53座污水處理廠及5座再生水廠；每日運作總設計能力為503,874噸。

期內，供水服務的收入上升12.1%至29.79億元，收入佔比12.1%；提供技術服務及設備銷售的營業收入下跌15.7%至24.59億元，佔集團總營業收入10%。至於城市資源服務，包括城市服務、危險廢物處理服務，以及回收及重用產品銷售；去年度，分部收入按年增加1.3倍至50.58億元，佔總收入的20.6%，按年擴闊10.4個百分點，分部股東應佔溢利上升1.8倍至1.17億元。

去年，集團的資本開支總額69.9億元，負債比率上升至118%。集團擬派末期息每股8.7港仙（港元，下同），連同中期息7港仙，合期派息15.7港仙；現價計，股息率約7.2厘。走勢上，4月底跌至1.71元止跌回升，各主要平均線呈順向排序屬利好，MACD牛差距擴闊，STC%K線續走高於%D線，可考慮2.05元以下吸納，反彈阻力2.5元，不跌穿1.85元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份