醫藥分銷業務為主要收入來源，2023年度分部收入按年增加8.5%至4,410.5億元，佔總收入的71.44%主要是由於分銷規模增大，帶量採購涉及品種的獲取率上升。集團在北京、上海、江浙等重點區域和市場實現穩定增長，在甘肅、寧夏等西北廣闊市場的業務得到快速發展。去年度，醫療器械業務收入1,302.1億元，按年增長7.8%，收入佔比21.09%，增長主要是由於分銷區域擴大、分銷產品新增和得標客戶增長。

至於醫藥零售業務，分部收入增加8.2%至356.9億元，收入佔比維持在5.78%；其中專業藥房體系收入按年增長超過20%。2023年底，集團零售藥房店舖總數為12,109家，較2022年底合計淨增1,356家；其中國大藥房淨增1,203家至10,516家，專業藥房1,593家，較2022年底淨增153家，已經覆蓋全國30個省、市、自治區。

去年底，集團的主要費用率指標均有下降；其中，銷管費用率為4.38%，按年下降 0.13個百分點；全年財務費用率（不含保理）下跌0.17個百分點至0.41%。走勢上，過去三個交易日重上多條主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，可考慮20.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力23元，不跌穿19元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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