申洲國際提升海外產能

截至2023年12月底止年度，集團的收入249.7億元（人民幣，下同），按年下跌10.1%，純利輕微下跌0.1%至45.57億元，主要由於歐美市場服裝消費需求下降，及品牌客戶去庫存，導致對當期採購的減少，年內，集團整體產能規模並未得到有效利用。整體毛利率按年上升2.2個百分點至24.3%，其中下半年的毛利率由上半年的22.4%提升3.4個百分點至25.8%。去年度，運動類產品銷售額下跌13.6%至180.3億元，佔總收入的72.2%，主要由於銷售於歐洲市場和美國市場的運動服裝訂單需求下降。

以市場劃分，歐洲市場的銷售額下跌19.1%至50.27億元，美國市場的收入下跌20.4%至38.8億元，日本市場的銷售額下跌6%至36.76億元，分別佔總收入的20.1%、15.6%和14.7%。至於中國國內銷售，收入增加0.7%至71.24億元，收入佔比為28.5%。集團建議派末期股息每股1.08港元（港元，下同），下月5日除淨，連同中期息0.95元，全年合共派息2.03港元，按年上升6.3%；2023年派息比率約為60.3%。

走勢上，自4月中形成上升軌，目前企穩各主要平均線之上，MACD維持牛差距，STC%K線續走高於%D線，宜候低80.5元以下吸納，反彈阻力90元，不跌穿76.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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