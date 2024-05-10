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專家觀點>金利豐證券

嘉里物流行業前景料改善

嘉里物流（0636）業務遍及59個國家或地區，去年12底擁有6,900萬平方呎佔地和設施，超過6,000架自置營運車輛，具有一定規模。截至2023年12月底止年度，集團持續經營的收入474.08億元，按年下跌42%，核心經營溢利下跌61%至22.07億元，純利倒退78%至7.91億元。去年底，集團向順豐控股（深：002352）轉讓在亞太地區和歐洲從事快遞服務的公司，以實物分派間接持有Kerry Express（Thailand）的方式宣派特別股息，以專注核心業務。集團末期息減少66%至每股13仙。

集團的國際貨運（International Freight Forward）專注在跨太平洋貿易航線，為集團主要收入來源。去年度，國際貨運的收入按年下跌51%至331.27億元，佔總收入的69.9%，分部溢利下降70%至13.94億元，主要由於存貨過剩、購買力疲軟及出口增長停滯所致，尤其於亞洲市場。隨著環球物流市場復常，運費和貨量逐步回升。集團繼續利用與順豐控股的協同效應強化資源，補足在各行各業交叉銷售和合作的機會。集團去年11月，與順豐控股成立合資公司，以管理位於中國中部的國際客貨運機場鄂州機場的國際貨運站。

至於綜合物流（Integrated Logistics），去年度分部的收入按年下跌3.6%至142.8億元，分部溢利減少7%至12.95億元，主要受香港業務下滑所拖低。期內，內地市場雖然復甦放緩，但受惠於集團在國內成功落實一系列成本管理措施，包括調整員工人數及優化倉庫使用，並透過應用機械人科技及人工智能，增加產能和減低成本，令綜合物流業務錄得17%增長。

走勢上，過去兩個交日呈「大陽燭」重上多條主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮8元以下吸納，反彈阻力9.57元，不跌穿7.7.17元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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