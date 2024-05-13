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專家觀點>金利豐證券

龍源電力重上250天線

內地政府為實踐「碳達峰」、「碳中和」，推動結構轉型至新能源發展。龍源電力（0916）在風電行業具領導地位，風電業務遍及內蒙古、黑龍江、福建、河北和新疆等省份。根據公司初步統計，今年4月份，集團按合併報表口徑完成發電量6,587,037兆瓦時，按年下跌12.3%；其中風電下降19.4%至5,275,812兆瓦時，火電下降7.3%至701,871兆瓦時，其他可再生能源增加196.1%。今年首四個月，集團累計完成發電量27,812,286兆瓦時，按年增加2.6%；其中，風電下跌4.5%，火電和其他可再生能源分別增加6.7%和222.2%。

截至今年3月31日止首度，集團營業收入98.77億元（人民幣，下同），按年上升0.1%，純利上升2.6%至24.8億元。期內，集團的風電收入下跌4.7%至73.76億元，佔總收入的74.7%，火電的收入增加3.3%至19.76億元。今年首季度，風電平均利用小時數為640小時，較2023年同期下降14小時，主要是因為風速按年下降；火電機組平均利用小時數1,377小時，按年上升140小時，主要是因為江蘇地區用電需求增加，火電負荷上升。

今年首季度，集團新增控股裝機容量562.16兆瓦，其中新增投產風電26.25兆瓦。於今年3月底，集團控股裝機容量為36,155.83兆瓦，其中風電控股裝機容量為27,780.64兆瓦，火電控股裝機容量1,875兆瓦，其他可再生能源控股裝機容量6,500.19兆瓦。集團透過開展「以大代小」專項計劃，長遠有助效率提升。走勢上，近日重上250天線，MACD牛差距擴大，STC%K線續高於%D線，可考慮6元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力6.83元，不跌穿5.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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