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專家觀點>金利豐證券

政策刺激內需 海信家電料受惠

中央繼續推出政策刺激內需消費，國務院公開發布行動方案，提出五方面20項重點任務，主要提出要實施設備更新、消費品「以舊換新」，主要鼓勵日常消費品的置換如汽車和家電產品等，同時將對綠色智能家電消費給予補貼等。各地方地府紛紛啟動汽車和家電家居「以舊換新」活動，推出不同補貼措施。

海信家電（0921）主要從事生產和銷售暖通空調和冷氣機和冰洗（冰箱和洗衣機）兩大業務，旗下品牌包括「海信」、「容聲」和「科龍」，在白色家電具領先優勢。今年首季度，集團營業收入234.86億元（人民幣，下同），按年上升20.9%，純利增加59.5%至9.81億元，扣除非經常性損益的淨利潤上升60.9%至8.38億元。

去年度，以市場劃分，內銷業務的收入按年增加15%至490.35億元，境外的收入上升12.3%至279.24億元，收入佔比分別為57.28%和32.63%。去年海外需求回暖、海外庫存回落，以及海運價格降低等因素，家電行業海外市場需求明顯好轉。新設合資公司有助拓展東盟區品牌建設，去年東盟區整體收入按年增加超過20%，其中自有品牌業務上升超過70%。位於墨西哥蒙特雷的智能家電產業園冰箱、廚衛產品已進入量產階段，有助集團進一步拓展北美市場。

今年以來，股價累計升幅達124%。走勢上，各主要平均線呈順向排序屬利好，STC%K線升穿%D線，惟MACD牛差距收窄，宜候低35元（港元，下同）以下吸納，中線上望41元，不跌穿保歷家通道中軸32.4元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份