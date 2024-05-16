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專家觀點>金利豐證券

潤燃售氣銷量持續上升

華潤燃氣（1193）主要在內地從事下游城市燃氣分銷業務，擁有較多大型城市燃氣項目，主要在長三角、珠三角、京津冀和川渝等區域經營。去年底，集團的城市燃氣項目按年增加3個至總共276個，分佈於中國25個省份。去年，燃氣總銷量上升8.1%至387.8億立方米，其中，工業銷氣量增加7.2%至201.1億立方米，佔集團銷氣量的51.9%；商業銷氣量上升9%至82.1億立方米，居民銷氣量則增加11.1%至94.4億立方米，分別佔總銷氣量的21.2%和24.3%。

去年，集團的燃氣客戶數目5,778萬戶。集團新開發工商業用戶41,310 戶，新開發居民用戶331.3萬戶，其中新房接駁用戶283.3萬戶，舊房接駁用戶38.4 萬戶，煤改氣用戶4.6萬戶。集團在內地運營的城市燃氣專案平均氣化率，由2022年度的58.2%上升至59.3%。至於綜合能源業務發展，集團拓展分佈式光伏、分佈式能源和交通充能，不斷提升綜合能源方案解決能力。去年，集團分布式能源業務新簽30個項目，累計項目數量173個，裝機規模1.2GW。

2023年度，集團的營業額1,012.7億元，按年增加7.3%，純利上升10.4%至52.2億元，惟整體毛利率由2022年度的12.9%，下降2.1個百分點至10.8%。期內，來自銷售及分銷氣體燃料及相關產品的收入增加10%至826.25億元，佔總收入的81.6%。

年內實現重慶燃氣（滬：600917）併表，獲取昆明煤氣（集團）51%股權，完成廈門華潤燃氣2%股權增持並實現併表，進一步鞏固市場地位。

擬派末期股息100.69港仙，5月28日除淨，全年股息115.69港仙，派息率50.3%；現價計，股息率4.2厘。走勢上，目前企穩各主要平均線之上，STC%K線升穿%D線，惟MACD牛差距收窄，宜候低26元以下吸納，反彈阻力29.2元，不跌穿24元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份