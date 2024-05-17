中移動股息率具吸引力

中移動擁有龐大的客戶群，今年3月份移動客戶總數9.96億戶，其中5G套餐客戶數7.99億戶，5G網絡客戶數4.88億戶。今年首季度，移動業務的每月每戶平均收入（ARPU）為47.9元。今年3月底，集團有綫寬帶客戶總數3.05億戶，季度淨增683萬戶，其中家庭寬帶客戶季度淨528萬戶至2.69億戶。今年首季度，家庭客戶綜合ARPU按年增加1.8%至39.9元。

集團持續拓展「網+雲+DICT」，加大商客市場拓展力度。今年首季度，集團DICT業務收入保持良好增長。今年3月底，集團現金及現金等價物1,660億元，另有銀行存款892億元。集團去年末期息每股2.4元（港元，下同），將於6月6日除淨，連同中期股息，全年派息每股4.83元；2023年全年派息率為71%。集團計劃從今年起，三年內以現金方式分配的利潤逐步提升至當年股東應佔利潤的75%以上。現價計，預測股息率7.1厘。

走勢上，各主要平均線呈順向排序屬利好，5月10日呈「大陽燭」突破向上，MACD牛差距擴闊，STC%K線升穿%D線，宜候低71元（港元，下同）以下吸納，中線上望80元，不跌穿68.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

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