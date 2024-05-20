安踏重上各主要平均線

內地體育用品的庫存問題正在改善，安踏今年首季度維持穩定增長。今年第一季度，按零售價值計算，安踏品牌產品的零售金額與2023年同期相比，錄得中單位數的正增長；FILA品牌的零售金額按年錄得高單位數的正增長；所有其他品牌產品的零售金額按年錄得25%至30%的正增長。

2023年度，安踏的收入623.56億元（人民幣，下同），按年上升16.2%，純利增加34.9%至102.36億元。整體毛利率上升2.4個百分點至62.6%升，整體經營溢利率上升3.7個百分點至24.6%。去年12月底，在DTC模式下，總計約5,400家安踏門店中，44%由集團直營，餘下的56%則由加盟商按照集團的運營標準營運；總計2,200家安踏兒童門店中，約64%由集團直營。

平均存貨周轉日數由2022年底的138日，下降15日至2023年底的123日，平均應收貿易賬款周轉日數由21日下降1日至20日。走勢上，今年2月1日跌至59.05元（港元，下同）後止跌回升，形成上升軌，昨日呈「大陽燭」重上10天和20天線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，可考慮88元以下吸納，反彈阻力99.5元，不跌穿81元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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