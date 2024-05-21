集團兩大主要收入來源--住宿預訂和交通票務，今年首季度營業收入分別為45億元和50億元，按年上升29%和20%，分別佔總收入的37.7%和41.9%。期內，旅遊度假業務營業收入8.8億元，按年增加129%，主要得益於旅遊度假業務預定的增長；商旅管理業務營業收入升15%至5.1億元。2024年第一季度，國內外業務繼續呈現強勁增長，國內酒店和機票預訂按年增長超過20%；出境酒店和機票預訂按年增加100%；公司國際OTA（Online Travel Agent）平台Trip.com的總收入按年增長80%。

今年3月底，現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及持有至到期的定期存款和理財產品餘額為819億元。今年2月，董事會批准並授權公司不定期的實施總額不超過3億美元的策略性資本回報計劃，2024資本回報計劃可能包括年度股票回購、年度現金股利宣告或兩者結合。

走勢上，目前處於上升軌，週一高見452.2元（港元，下同），MACD維持牛差距，惟STC%K線回升至接近%D線，可考慮425元以下吸納，上望480元，不跌穿400元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份