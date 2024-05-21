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專家觀點>金利豐證券

攜程整固後有望再上

全球出行意慾提升，航班數量穩步回升，中國國內和出境旅遊需求大幅增長。攜程（9961）為一站式旅行服務提供商，主要透過攜程、去哪兒、Trip.com和天巡運營，提供包括住宿預訂、交通票務、旅遊度假和商旅管理服務。2024年第一季度，總收入119億元（人民幣，下同），按年上升29%，按季上升15%；純利按年增加28%至43億元；經調整EBITDA增加41%至40億元，經調整EBITDA利潤率33%，較2023年同期的31%上升2個百分點。

集團兩大主要收入來源--住宿預訂和交通票務，今年首季度營業收入分別為45億元和50億元，按年上升29%和20%，分別佔總收入的37.7%和41.9%。期內，旅遊度假業務營業收入8.8億元，按年增加129%，主要得益於旅遊度假業務預定的增長；商旅管理業務營業收入升15%至5.1億元。2024年第一季度，國內外業務繼續呈現強勁增長，國內酒店和機票預訂按年增長超過20%；出境酒店和機票預訂按年增加100%；公司國際OTA（Online Travel Agent）平台Trip.com的總收入按年增長80%。

今年3月底，現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及持有至到期的定期存款和理財產品餘額為819億元。今年2月，董事會批准並授權公司不定期的實施總額不超過3億美元的策略性資本回報計劃，2024資本回報計劃可能包括年度股票回購、年度現金股利宣告或兩者結合。

走勢上，目前處於上升軌，週一高見452.2元（港元，下同），MACD維持牛差距，惟STC%K線回升至接近%D線，可考慮425元以下吸納，上望480元，不跌穿400元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份