越秀交通基建息率吸引

廣州北二環高速為集團重點項目之一，集團計劃廣州北二環高速改擴建項目，預計在今年6月取得相關用地及施工審批後即可實現全線開工。一般而言，若果公路公司願意投資，便可以換取更加長的經營權。集團預期透過改擴建項目，能將廣廣州北二環高速收費經營年限自改擴建完工之日起延長最多不超過25年，一方面可以改善道路擠塞問題，同樣可以增加收入。

2023年年度，集團收入39.67億元（人民幣，下同），按年上升20.6%，純利增加68.9%至7.65億元，主要是因宏觀經濟恢復，以及人員出行增長所致。期內，除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利增加22.8%至35.2億元；整體毛利率為54.1%，較2022年增加1.8個百分點。去年度，集團的資本性支出按年增加29.2%至15.5億元；集團預計若撇除併購支出，預計今年資本開支24億至26億元，當中廣州北二環高速改擴建開支19億至20億。

集團擬派末期息0.15港元（港元，下同），按年增加50%，將於5月24日除淨；連同中期息0.15元，全年共派0.3元，派息比率59.8%。現價計，股息率約7厘。走勢上，10天線走高於多條主要平均線之上，MACD維持牛差距，STC%K線續走高於%D線，可考慮4.15元以下吸納，反彈阻力4.64元，不跌穿3.9元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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