金山軟件遊戲收入有望改善

辦公軟件及服務的收益按年增加17%至12.25億元，佔總收入的57%，主要受惠於金山辦公集團的國內個人辦公訂閱業務、機構訂閱業務及機構授權業務增長，部分被互聯網廣告業務減少所抵銷。隨著辦公新質生產力平台WPS 365的推出，集團持續推進機構訂閱模式轉型。今年3月，集團的辦公軟件主要產品月活躍設備數，包括WPS Office及金山詞霸各端月活躍設備數合併，按年增加2%至6.02億。

今年首季度，網絡遊戲及其他業務收入佔比43%，收益按年下跌0.8%至9.1億元。金山軟件表示，旗艦遊戲《劍網3》保持穩健發展，而手遊《劍網3 無界》預期將於6月推出，並會與《劍網3》全平台打通，給玩家帶來多端的融合遊戲體驗。另外，射擊遊戲《塵白禁區》今年一季度實現日活躍用戶和流水按季顯著增長；科幻機甲遊戲《解限機》在今年3月獲得版號，並在內地和海外地區進行測試和持續優化，展望下半年遊戲收入有望改善。

走勢上，1月22日跌至18.4元（港元，下同）止跌回升，近日先後失守10天、20天和250天線，惟STC%K線回升至接近%D線，MACD熊差距收窄，宜候低24.8元吸納，反彈阻力28.15元，不跌穿23元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份