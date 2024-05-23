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專家觀點>金利豐證券

金山軟件遊戲收入有望改善

金山軟件（3888）的收入來自辦公軟件及服務，去年度扭虧為賺，純利4.83億元（人民幣，下同），營運溢利增加19%至22.27億元。今年首季度，集團的收益21.37億元，按年上升8%，營運溢利上升31%至6.02億元，純利2.85億元，按年增加48%，按季上升39%。期內，集團的毛利率為81%，與上年同期和上季度減少1個百分點。今年第一季度，研發成本為7.13億元，較2023年同期和季度分別增長8%和4%，主要反映金山辦公集團對人工智能（AI），以及協作產品和服務的持續投入。

辦公軟件及服務的收益按年增加17%至12.25億元，佔總收入的57%，主要受惠於金山辦公集團的國內個人辦公訂閱業務、機構訂閱業務及機構授權業務增長，部分被互聯網廣告業務減少所抵銷。隨著辦公新質生產力平台WPS 365的推出，集團持續推進機構訂閱模式轉型。今年3月，集團的辦公軟件主要產品月活躍設備數，包括WPS Office及金山詞霸各端月活躍設備數合併，按年增加2%至6.02億。

今年首季度，網絡遊戲及其他業務收入佔比43%，收益按年下跌0.8%至9.1億元。金山軟件表示，旗艦遊戲《劍網3》保持穩健發展，而手遊《劍網3 無界》預期將於6月推出，並會與《劍網3》全平台打通，給玩家帶來多端的融合遊戲體驗。另外，射擊遊戲《塵白禁區》今年一季度實現日活躍用戶和流水按季顯著增長；科幻機甲遊戲《解限機》在今年3月獲得版號，並在內地和海外地區進行測試和持續優化，展望下半年遊戲收入有望改善。

走勢上，1月22日跌至18.4元（港元，下同）止跌回升，近日先後失守10天、20天和250天線，惟STC%K線回升至接近%D線，MACD熊差距收窄，宜候低24.8元吸納，反彈阻力28.15元，不跌穿23元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份