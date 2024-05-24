香港電訊息率吸引 中長線部署

由於手機缺乏新功能吸引升級，消費延遲更換手機，令流動通訊產品銷售下跌18%至29.6億元，導致流動通訊總收益降至113.08億元。然而，受惠於漫遊收益迅速復甦，流動通訊業務的服務收益增長加快，上升5%至83.48億元。隨著全球旅遊於年內恢復，漫遊服務需求急升，集團推出單日通行證及數據組合通行證等彈性服務方案，滿足客戶需求。個人出境漫遊收益於去年下半年已回復至疫情前的95%，並在 12月超越疫情前水平，漫遊用戶數目近乎翻倍；2023年漫遊總收益按年上升176%。

截至2023年底，集團的5G客戶達到近140萬名，相當於後付客戶總數的41%，以及csl和1O1O客戶總數的一半以上。去年12月，期末後付客戶的每名客戶平均消費額（ARPU）上升2%至191元，而2022年12月為188元。至於收費電視服務，去年度分部收益下跌5%至23.65億元；安裝收費電視用戶數目按年增加2%至142.9萬戶。

每個股份合訂單位的末期分派為44.44分，將於6月3日除淨，連同中期分派32.05分，全年總分派為76.49分，相當於全數分派本年度每個股份合訂單位的經調整資金流；現價計，股息率8.3厘。走勢上，10天線走高於20天和50天線，STC%K線略走低於%D線，MACD牛差距收窄，宜候低9元以下吸納，反彈阻力9.65元，不跌穿8.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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