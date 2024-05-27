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專家觀點>金利豐證券

海爾智家毛利率改善

中央繼續推出政策刺激內需消費，各地方地府紛紛啟動汽車和家電家居「以舊換新」活動，推出不同補貼措施。海爾智家（6690）的冰箱、洗衣機在內地市場具領先優勢，按中國企業會計準則，截至今年3月底止季度，集團的營業收入689.8億元（人民幣，下同），按年上升6%，純利增加20.2%至47.7億元，而扣除非經常性損益的淨利潤上升25.4%至46.4億元。整體毛利率按年上升 0.3 個百分點至29%。

今年第一季度，集團在內地市場的收入增加8.1%，隨著推進數字化轉型，集團在不同供應鏈的運營效率不斷提升，帶動期內中國市場經營利潤增長超過30%。集團旗下高端品牌卡薩帝（Casarte），今年首季度收入增加14%。至於海外市場，分部收入增長4%、經營利潤增加超兩位數。在北美市場，集團推出 RealMAX 燃氣熱水器新品和全新商用暖通空調系統，進一步完善產品組合。在歐洲市場，集團以海爾和 New Candy 為核心的雙品牌戰略，以鞏固市場份額。

今年第一季度，集團資本性支出20.31億元，其中國內和海外分別為11.45億元和8.86億元，主要用於廠房及設備建設、房產租賃開支，以及信息化建設等。期內，研發費用率為4.3%，較2023年同期提升0.1個百分點。應收賬款及票據周轉天數為41.7天，較2023年底上升3.7天；存貨周轉天數81.2天，較2023年底改善1.5天。2023年度，期末股息每10股8.04元，派息比率為45.02%，較2023年度的36%有所提升。

走勢上，5月13日升至32元（港元，下同）遇阻回落，昨日呈「大陽燭」回升，STC%K線回升至接近%D線，MACD熊差距收窄，可考慮28.5元以下吸納，反彈阻力32元，不跌穿26.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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