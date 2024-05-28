阿里健康重上多條平均線

醫藥自營業務主要包括自主經營的B2C零售和相關廣告業務，去年度分部收入237.4億元，按年上升0.6%。在持續提升品類運營效率的同時，在線庫存單位（SKUs）實現雙位數增長。至於醫藥電商平台業務，去年度收入總額23.3億元，按年增加4.1%。截至2024年3月31日，天貓健康平台年度活躍用戶（過往於十二個月內在天貓健康平台實際購買過一次或以上商品的消費者）達到3億；在線自營店的累計會員數增長至7,700萬，每名用戶平均收入（ARPU）按年增加17.2%。今年3月底，天貓健康平台已服務商家超過3.5萬，按年增長28%。

集團醫療健康及數字化服務業務的收入9.6億元，按年增加2.6%。另外，早前集團完成對阿里巴巴集團天貓健康類目商家廣告運營權的收購，將進一步提升了我們平台模式的商業服務，以完整的平台模式，一站式服務品牌和商家，有望帶來新的收入來源。走勢上，近日重上多條主要平均線，STC%K線升穿%D線，MACD熊轉牛差距，可考慮3.2元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力4元，不跌穿2.6元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份