今年4月份，集團引進1架ARJ21－700飛機和2架B737系列飛機；截至今年4月底，集團會計運營914架飛機，其中自有飛機406架、融資租賃212架和經營租賃296架。另外，國航4月底公布，與中國商用飛機公司簽訂協議，購買100架C919國產飛機（增程型），須待股東批准；新飛機計劃在今年至2031年分批交付。根據商飛公司提供最新目錄價格，100架C919飛機的基本價格合計約108億美元（約842億港元）。

截至今年3月底止第一季度，國航的營業收入400.7億元（人民幣，下同），按年增加59.8%，主要由於增投增產，提升收益管理能力。期內，虧損收窄4成至16.7億元，而2023年同期虧損29億元，而扣除非經常性損益的淨虧損收窄至17億元；營業虧損由去年同期的33億元收窄至19.5億元。期內，經營活動產生的現金流量淨額按年上升38.4%至94億元。

走勢上，4月17日跌至3.56元（港元，下同）止跌回升，昨日失守10天線，STC%K線續走低於%D線，MACD牛差距收窄，宜候低4.1元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力4.86元，不跌穿3.7元續持持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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