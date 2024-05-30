中電信整固後有望再上

今年首季度，中電信的經營收入1,354.93億元（人民幣，下同），按年增加3.8%，其中服務收入上升5%至1,243.47億元，佔總收入的91.8%。期內，純利增加7.7%至85.97億元，EBITDA為351億元，按年上升3.6%，EBITDA率為28.2%。首季度，移動通信服務收入按年上升3.2%至522.26億元，移動用戶平均每月每戶收入（ARPU）為45.8元，較去年提升0.9%。固網及智慧家庭服務收入318.24億元，按年增加2.2%，其中，智慧家庭業務收入升10.4%，拉動寬帶綜合ARPU提升2.1%至48.6元。

今年第一季度，集團產業數字化業務收入386.79億元，按年增長10.6%。去年度，資本開支為988.38億元，自由現金流130億元。集團經營活動淨現金流入保持穩定，有助支持派息。去年，集團派末期息每股0.09元，今年6月5日除淨，連同中期息0.1432元，全年共股息每股0.2332元，按年增加19%，派息比率達到70%。為兌現A股上市時承諾，計劃在今年起3年內將股息比率，逐步提升至同年盈利的75%以上。現價計，預測股息率6.4厘。

走勢上，各主要平均線呈順向排序屬利好，惟昨日失守10天線，STC%K線跌穿%D線，MACD牛轉熊差距，宜候低4.3元（港元，下同）以下吸納，若以大成交突破4.56元阻力，升勢有望持續，不跌穿4.15元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份