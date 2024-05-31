渣打企穩各主要平均線之上

今年首季度，稅前基本溢利增長25%至21億美元，除稅前列賬基準溢利增長6%至19億美元，純利增加5%至14.03億美元。期內，集團的信貸減值支出為1.76億美元，較去年同期2,600萬美元增加5.8倍，主要來自財富管理和零售銀行業務的1.36億美元，元，以及創投業務中主要來自Mox 的支出2,800萬美元。企業及投資銀行業務期內並無信貸減值支出，因中國商業房地產投資組合的1,000萬美元支出被其他減值回撥所抵銷。

今年3月底，普通股權一級資本比率（CET1）為13.6%，按年下跌10個基點；有形股東權益回報（ROE）為15.2%，按年上升3個百分點。渣打計劃由今年2月27日至8月23日期間，動用不超過10億美元股份回購，並將股份註銷。集團日前在倫敦再回購102.2萬股，每股作價7.65至7.876英鎊，總值796.6萬英鎊；該行至今已動用8.3億美元回購股份。走勢上，上週五重上10天線，企穩各主要平均線之上，STC%K線回升至接近%D線，惟MACD維持熊差距，宜候低75元以下吸納，中線上望84元，不跌穿70元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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