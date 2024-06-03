長江基建新併購具增長動力

長江基建（1038）兩大主要收入市場--英國和澳洲。截至去年12月底止年度，來自英國業務的溢利貢獻為30.5億元，按年下跌0.6%（以當地貨幣計算，按年下跌2%） ；如不計算2022年出售 Northumbrian Water部分權益錄得的一次性收益，溢利貢獻增長比率為雙位數。UK Power Networks 現行的規管期在去年4月1日展開，為未來五年提供可預計的穩定經常性收入，連同新併購的北愛爾蘭配氣網絡Phoenix Energy（PEG），有望帶來新增長動力。
長江基建、長實（1113）和電能實業 （6） 組成的財團CK William，分別佔財團40%、40%和20%，已就收購PEG的100%權益達成協議，價值涉及7.57億英鎊（折合約74億港元）。Phoenix Energy是一項優質受規管資產，在與英國相近的的受規管框架下營運，可帶來穩定的現金，並持續提供經常性溢利。至於澳洲基建業務，由於滙價疲弱，及Australian Gas Networks與 Multinet Gas Networks 受規管重設，澳洲業務的溢利貢獻按年下跌6%至18.55億元；以當地貨幣計算，溢利貢獻按年下跌2%。
另外，集團持有逾3成股權的電能實業（6），2023年的溢利貢獻21.62億元，按年上升6%。集團的財務狀況健康，去年度來自營運的現金流86億元，再創歷史新高，而去年底有現金130億元，負債淨額對總資本淨額比率為7.7%。集團自1996年上市以來27年來股息連年增加，擬派發末期股息每股1.85元，連同中期息0.71元，全年合共派息每股2.56元，較年上升1.2%。
走勢上，4月19日跌至42元止跌回升，重上20天線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，可考慮44元以下吸納，上望48.5元，不跌穿42元續持有。
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