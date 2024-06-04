海底撈短線跌勢料喘穩

2023年度，集團的營業額414.53億元（人民幣，下同），按年增加33.6%，純利由2022年度的16.37億元，大幅上升2.3倍至44.99億元。期內，海底撈餐廳的經營收入增加35.7%至392.67億元，收入佔比為94.7%，按年擴闊1.4個百分點。集團的海底撈餐廳客流量增加，經營好轉。海底撈餐廳2023年的平均翻檯率為每天3.8次，較2022年的每天3次有所改善。不過，由於優惠增加，顧客人均消費由2022年的104.9元，減少5.5%至2023年的99.1元。

去年度，集團的原材料及易耗品成本增加31.3%至169.46億元、員工成本上升27.3%至130.4億元，以及租金及相關支出增加31.9%至3.62億元，所佔收入百分比分別為40.9%、31.5%和0.9%。去年底，集團手持現金64.76億元，銀行及其他借款分別為6.19億和1,700萬元，資本負債比率為23.9%。

走勢上，近日重上50天和250天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮17.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力20.9元，不跌穿16元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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