今年第一季度，銀娛（0027）的淨收益106億元，按年上升50%，按季上升2%；經調整EBITDA為28億港元，按年上升 49%，按季上升1%。「澳門銀河」為集團最大的收益及盈利貢獻來源，今年首季度的淨收益83億元，按年上升55%，經調整EBITDA按年增加42%至26億元，經調整EBITDA利潤率為31%。期內，七間酒店平均入住率為97%。今年3月底，持有現金及流動投資為264億元，扣除負債14億元，淨額為250億元。

澳門銀河嘉佩樂酒店預計明年中開業，將提供大約100間頂級豪華的空中別墅和套房。集團的第四期項目已經動工，當中將引入多間高端並首度進駐澳門的酒店品牌、劇院、餐飲、零售和非博彩設施等，發展面積約60萬平方米，目標在2027年竣工。走勢上，昨日重上100天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，可考慮38元吸納，中線上望250天線（約44.5元），不跌穿35元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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