信義玻璃整固後有望再上

隨著內地經濟復甦，內地浮法玻璃的需求穩步回升，整體浮法玻璃的平均售價上升。信義玻璃在去年上半年收購重慶省浮法玻璃業務，加強浮法玻璃產能，以及集團在中國西南地區的市場覆蓋；而雲南省的新浮法玻璃生產綜合生產廠房，正在建設中。另外，雖然內地樓市仍處於低迷，但近期部份城市放鬆限購措施，以及央行的最新政策舉措，將有助穩定內房銷情，帶動建築玻璃產品的銷量。

另外，集團已開發應用於ADAS、抬頭型顯示器（HUD）、隔音等適用於新車型及和現有車型以及電動汽車車型的增值零部件的新玻璃產品。集團正在印度尼西亞東爪哇格雷西克建立新浮法玻璃綜合生產廠房，以及汽車玻璃及建築玻璃設施，以擴張於東南亞國家聯盟成員國的業務覆蓋率。走勢上，周二重上20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮9元以下吸納，反彈阻力11元，不跌穿8.6元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份