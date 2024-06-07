陽光房地產基金整固後有望再上

今年3月底，寫字樓物業的租金率跌至90.2%，主要由於大新金融中心的過渡性空置期所致；寫字樓物業組合錄得續租租金負增長2.5%。至於零售物業，今年3月底的租金率跌至91.9%，季度則錄得2.2%續租租金增長。旗下將軍澳的新都城中心一期商場（MCP ONE），現正進行資產提升（AEI）計劃，以「關懷與保存」為主題，翻新工程引入若干可持續發展元素，引進新的零售商和食肆，以豐富租戶組合。由於該商場屬街坊商場，北上消費影響較低。今年3月底，新都城一期物業的租用率和現行呎租分別為94.1%和53.8元。

另一個零售物業上水中心購物商場，位處交通樞紐，其中特色主打概念「銀行街」彙集各大主要銀行和金融機構的大型分行，為跨境來港內地旅客，提供金融相關服務。今年3月底，上水中心購物商場的租用率和現行呎租分別為89.4%和103.8元。截至2023年12月31日止六個月，可分派收入按年下降18.1%至1.62億元，中期分派每基金單位9仙，相當於派發比率94.4%。

走勢上，近兩星期股價橫行整固，STC%K線回升至接近%D線，惟MACD維持熊差距，宜候低1.75元吸納，中線上望2.1元，不跌穿1.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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