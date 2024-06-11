moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

港燈派息穩定 中長線部署

港燈SS（2638）為上市合訂證券Stapled Securities，是本港間電力公司之一，供應電力予香港島和南丫島，所有收入來自本港電費。港燈與港府共同訂立的《管制計劃協議》，去年政府批准投資220億元2024至2028年度發展計劃，管制計劃協議下最高資產回報率為8%，期間的盈利可見度高。2023年度，隨著本港的經濟活動疫情後逐步恢復正常，客戶人數增至58.9萬名，加上天氣和暖，帶動用電量上升，售電量輕微增長至100.4億度。

截至2023年12月底止年度，集團的收入114.06億元，按年上升5.7%，未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利（EBITDA）上升5.7%至80.33億元，純利增加6.8%至31.56億元。期內，電力銷售收益按年增加5.6%至113.14億元，佔收入的99.3%。港燈去年派末期分派0.1609元，連同中期分派0.1594元，全年合共派0.3203元，與過去三年相同。現價計，預測股息率約6.5厘，具有一定吸引力。

集團計劃加強減碳減排力度，燃氣發電在 2023年佔總發電量56%；燃氣聯合循環發電機組L12全面投產後，燃氣發電比例將進一步增至70%。在新一個5年發展計劃，集團將投放接近106億元在多個發電項目，當中包括在南丫發電廠興建1台新燃氣機組，進一步增加 然氣發電容量，並取代 1 台長期使用的燃煤機組。新機組落成後，集團將擁有5台燃氣機組。

走勢上，目前從上各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮4.8元以下分階段吸納，中線上望5.4元，不跌穿4.55元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份