港燈派息穩定 中長線部署

截至2023年12月底止年度，集團的收入114.06億元，按年上升5.7%，未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利（EBITDA）上升5.7%至80.33億元，純利增加6.8%至31.56億元。期內，電力銷售收益按年增加5.6%至113.14億元，佔收入的99.3%。港燈去年派末期分派0.1609元，連同中期分派0.1594元，全年合共派0.3203元，與過去三年相同。現價計，預測股息率約6.5厘，具有一定吸引力。

集團計劃加強減碳減排力度，燃氣發電在 2023年佔總發電量56%；燃氣聯合循環發電機組L12全面投產後，燃氣發電比例將進一步增至70%。在新一個5年發展計劃，集團將投放接近106億元在多個發電項目，當中包括在南丫發電廠興建1台新燃氣機組，進一步增加 然氣發電容量，並取代 1 台長期使用的燃煤機組。新機組落成後，集團將擁有5台燃氣機組。

走勢上，目前從上各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮4.8元以下分階段吸納，中線上望5.4元，不跌穿4.55元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份