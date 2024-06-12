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專家觀點>金利豐證券

美團整固後有望再上

美團（3690）在餐飲外賣行業具領先優勢，截至今年3月底止季度，收入由去年同期的586億元（人民幣，下同）增加25%至733億元。期內，純利按年上升59.9%至54億元；以非國際財務報告會計準則計量，經調整溢利淨額增加36.4%至75億元，經調整EBITDA增加28.9%至81億元。今年首季度，「核心本地商業」的收入按年增加27.4%至546億元，經營溢利上升 2.7%至97億元，經營利潤率為17.8%。新業務的收入上升18.5%至187億元，經營虧損由去年同期的50億元收窄45.2%至28億元，經營虧損率改善至14.8%。

今年首季度，配送服務及佣金的收入分別為211億元和207億元，按年增加24.6%和27%，對比2023年第四季度，分別為219.3億元和200億元。今年首季度，主要由於即時配送交易筆數按年上升28.1%至54.6億，導致交易金額大幅增加，惟部分則被餐飲外賣及美團閃購業務平均客單價下降所抵銷。期內，到店、酒店及旅遊業務均有顯著增長。雖然過去數月即時配送業務的平台交易金額（GTV）穩定增長，但預期將會回落至更正常的水平金以反映目前的消費環境。

集團旗下外賣平台Keeta去年開始進軍本港市場，表現不俗，預計將進一步擴張海外市場，有意在中東拓展機會。另外。集團6月11日公佈，有意在公開市場回購最多20億美元（折合約156億港元）的美團B股，較上一輪10億美元額度加碼。美團披露6月11日披露在場內，以每股113.0965元（港元，下同）回購約530萬股，合計斥資6億元。

走勢上，周二呈「大陽燭」重上10天和50天線，MACD熊差距收窄，惟STC%K線回落至接近%D線，宜候低107元以下吸納，反彈阻力129.2元，不跌穿96元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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