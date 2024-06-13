國泰航空重上10天線

今年4月份，國泰航空載客量174.16萬人次，按年增加26.1%；月內收入乘客千米數按年上升27.8%。乘客運載率下跌5.4個百分點至 81.6%，而可用座位千米數則按年增加36.2%。今年首四個月，載客人次按年增加47.3%至714.34萬人次，可用座位千米上升 50.9%，而收入乘客千米數則上升 42.3%。至於貨運方面，國泰航空4月載貨量按年增加7.4%至11.74萬公噸，運載率下跌 4.2 個百分點至 59.5%；今年首4個月，載貨量按年增加10.1%至47.38萬公噸，而貨物收入噸千米數則上升4.5%。

國泰航空2023年度轉虧為盈，錄得純利97.89億元，而2022年度虧損66.23億元。去年度，收益按年增加85.1%至944.85億元，其中客運收益上升3.3倍至614.37億元。去年底，集團可動用的無限制用途流動資金合共199.85億元，借款淨額（扣除流動資金）527.64億元。集團去年度恢復派息，派息每股0.43元，為2019年度以來首次。集團在去年展開回購行動，向港府贖回百分之五十的優先股，亦計劃在今年7月底前贖回餘下百分之五十的優先股。

走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮8.05元以下吸納，反彈阻力8.9元，不跌穿7.8元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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