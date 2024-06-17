友邦（1299）業務集中在亞太區市場，2024年第一季度，按固定匯率基準計算，新業務價值按年增加31%至 13.27億美元，創季度新高，而且所有報告分部的新業務價值均取得雙位數字增長。新業務價值利潤率由2023年首季度的52.3%，上升1.9個百分點至 54.2%。期內，年化新保費增加 26%至24.49億美元。另外，集團公佈以年度產生的自由盈餘淨額的75%作為目標派付率，而且在現有100億美元回購計劃中再加碼20億美元回購，令回購總額由100億元增加至120億美元，預期增添的20億美元股份回購目標在大約12個月內完成。
中港業務繼續成為集團的增長引擎。今年首季度，香港業務實現43%的新業務價值增長，新業務價值利潤率由2023年下半年的58.1%上升至 64.3%；期內，本地和內地訪客客戶群帶來的新業務價值貢獻大致相若，均取得雙位數字的增長。集團近年積極拓展內地市場，今年第一季度中國業務的新業務價值增長為 38%，主要受益於「最優秀代理」新業務價值取得非常強勁的雙位數字增長，以及銀行保險業務的持續增長；新業務價值利潤率由2023年下半年的 52.7%，進一步增加至54.6%。
走勢上，5月20日升至65元遇阻回落，形成下降軌，先後失守多條主要平均線，逐步回補4月26日的上升裂口，STC%K線升穿%D線，惟MACD維持熊差距，宜候低53.5元以下分階段吸納，反彈阻力65元，不跌穿50元續持有。
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