中港業務繼續成為集團的增長引擎。今年首季度，香港業務實現43%的新業務價值增長，新業務價值利潤率由2023年下半年的58.1%上升至 64.3%；期內，本地和內地訪客客戶群帶來的新業務價值貢獻大致相若，均取得雙位數字的增長。集團近年積極拓展內地市場，今年第一季度中國業務的新業務價值增長為 38%，主要受益於「最優秀代理」新業務價值取得非常強勁的雙位數字增長，以及銀行保險業務的持續增長；新業務價值利潤率由2023年下半年的 52.7%，進一步增加至54.6%。

走勢上，5月20日升至65元遇阻回落，形成下降軌，先後失守多條主要平均線，逐步回補4月26日的上升裂口，STC%K線升穿%D線，惟MACD維持熊差距，宜候低53.5元以下分階段吸納，反彈阻力65元，不跌穿50元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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