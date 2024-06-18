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專家觀點>金利豐證券

保誠跌勢有望喘穩

保誠（2378）在亞洲及非洲24個市場提供人壽、健康保險，以及資產管理服務。截至今年3月底止季度，集團的新業務利潤按年增加11%（不計及經濟影響）至 8.1 億美元，若計及經濟影響，新業務利潤則下跌2%至7.26 億美元。新業務利潤率由2023年首季度的48%，下跌3個百分點至45%。第一季度，年度保費等值銷售額16.25 億美元，按固定匯率基準增加7%，按實質匯率上升4%，業務保持增長勢頭。

本港今年第一季度的年度保費等值銷售總額仍按年增長 1%，其中本地和內地旅客分部業務均有所增長。集團與渣打銀行合作，加強銀行保險渠道的銷售。代理及銀行保險年度保費等值銷售額在今年首季度的貢獻總和，與2023年下半年度大致持平。今年第一季度，新業務利潤率按年由64%增至69%（按2023年全年的經濟因素計算為73%），部分有賴於健康和保障產品年度保費等值銷售額增長16%。

至於內地業務，集團透過與國有企業集團中信各持一半股權的合營企業--中信保誠人壽，雖然今年首季度的銷售額雖按年下降 17%，但代理及銀行保險渠道在期內的年度保費等值銷售額均超過2023年最後六個月的總和。新業務利潤率較去年第一季度增加4個百分點（不計及最新經濟因素的影響）。若採用2023年全年經濟數據編製，中信保誠人壽在今年第一季度的利潤率為42%，與2023年全年利潤率持平。

走勢上，目前失守各主要平均線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，宜候低69元以下吸納，反彈阻力80元，不跌穿66元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份