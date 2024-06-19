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專家觀點>金利豐證券

嗶哩嗶哩股價突破向上

嗶哩嗶哩（9626）業務多元化，變現模式主要包括移動遊戲、直播及會員服務、廣告、電商等。截至2024年3月底止第一季度，集團的淨營業額總額56.65億元（人民幣，下同），按年增加12%，經調整淨虧損4.56億元，按年收窄56%。淨虧損由去年同期的6.27億元，擴大至今年首季度的7.48億元。今年首季度的毛利率為28.3%，較去年同期的21.8%有所增加，亦較上季度的26.1%上升2.2個百分點。

今年3月底，移動遊戲營業額為9.83億元，按年減少13%。不過，集團獨家授權的策略遊戲《三國：謀定天下》6月13日開啟公測，市場反應理想。據遊戲數據監測服務商「點點數據」統計，截至6月17日，《三國：謀定天下》上線5天，在蘋果iOS系統中的累計流水預估為8,383萬元。今年第一季度，月活用戶創下了3.415億的新高，按年增加8%；用戶持續保持高活躍，用戶日均使用時長達到105分鐘，創下歷史新高。

除了遊戲業務外，集團的廣告業務亦具增長潛力。今年第一季度，廣告營業額按年增加31.2%至16.69億元。另外，今年3月份完成其於2026年到期的利率為1.375%的可換股優先票據的回購權要約。本金總額為4.29億美元的2026年4月票據已 有效交回及回購；完成該交易後，2026年 4月票據、2027年票據和2026年12月票據的未贖回本金總額為4.33億美元。

走勢上，昨日呈「大陽燭」突破向上，突破今年5月份高位STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，可考慮130元（港元，下同）下吸納，反彈阻力155元，不跌穿116元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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