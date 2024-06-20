太平洋航運見反彈訊號

太平洋航運（2343）為乾散貨船船東及營運商，包括目前已簽訂的所有買賣交易，集團的核心船隊由132艘小靈便型乾散貨船及超靈便型乾散貨船組成，包括集團營運業務中的短期租賃貨船在內，集團目前合共營運約302艘貨船。今年首季度，小靈便型（BHSI 38,000載重噸（經調整））及超靈便型（BSI 58,000載重噸）乾散貨船的現貨市場日均租金水平，分別為10,510美元（淨值）和12,310美元（淨值），較2023年同期分別增加26%及27%。集團的核心業務錄得的小靈便型和超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入，分別為11,050美元及13,610美元，按年減少18%和並無升跌。

今年第二季度的核心小靈便型及超靈便型乾散貨船已訂約日數中，目前分別已有84%和96%按日均租金12,290 美元及14,610美元獲訂約。今年下半年的核心小靈便型及超靈便型乾散貨船日數中，目前分別已有36%及47%按日均租金9,280美元及11,840美元獲訂約。在2024年第一季度的6,660營運日數中，錄得日均利潤為510美元，日均利潤按年減少53%，而營運日數按年增加32%。

集團的財務穩健，去年度淨負債比率為2%，維持在較低水平。現價計，預測股息率約5.8厘。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天、20天和50天線，MACD熊差距收窄，STC%K線續走高於%D線，可考慮2.5元以下吸納，反彈阻力3元，不跌穿2.3元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士