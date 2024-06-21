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專家觀點>金利豐證券

聯想集團銷售前景料改善

市場研究公司IDC發表報告，全球個人電腦（PC）今年第一季出貨量按年增長1.5%至5,980萬部，為兩年來首次增長；聯想集團（0992）繼續居首位，市佔率23%，期內出貨量增加7.8%。截至2024年3月31日止的財政年度，聯想集團的收入568.6億美元，按年下跌8%，純利倒退37%至10.1億美元，惟單計第四財政季度見復甦。截至今年3月底止的第四財季，收入138.33億美元，按年增加9%，純利上升118%至2.48億美元；整體毛利率為17.6%，按年上升0.6個百分點。

智能設備業務（IDG）包括個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務，在行業具領先優勢，全年度分部收入按年下降10%至445.99億美元，分部溢利下降12%至31.81億美元。不過，智能設備業務第四財季的收入增長7%至104.63億美元，經營溢利率增加64個基點至7.4%。非個人電腦銷售佔智能設備業務第四財季收入的22%。

基礎設施方案業務（ISG）全年收入90億美元，按年下降9%；在第四季度營收則按年增長15%，創下新紀錄。方案服務業務（SSG）保持增長勢頭，年度計全年分部收入和溢利連續第三年錄得雙位數增長，分別增幅12%和11%，至75億美元和15億美元，經營溢利率達到21%。方案服務業務（SSG）保持增長勢頭。聯想集團計劃年內將推出更多人工智能（AI）PC，集團夥拍微軟合推出「Copilot＋PC」。

走勢上，目前企穩各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮11.3元以下吸納，上望12.8元，不跌穿10.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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