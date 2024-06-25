滙控今年3月底，已經完成出售加拿大銀行業務；完成交易獲得出售增益48億美元，當中包括撥回貨幣換算儲備虧損6億美元，以及其他儲備虧損4億美元。今年第一季度，按固定匯率基準計算，集團的除稅前利潤127億美元，按年減少2%，當中包括完成出售加拿大銀行業務後錄得的48億美元增益，惟阿根廷業務分類為持作出售用後在今年首季度確認11億美元減值，抵銷部分增幅。集團首季派息每股0.1美元，以及來自出售加拿大業務所得的特別股息每股0.21美元，合共派息0.31美元。

今年第一季，淨利息收益87億美元，按年減少3%，主要反映存款轉移。淨利息收益率為1.63%，較2023年第一季下跌6個基點，較2023年第四季比較，則上升11個基點，主要反映阿根廷惡性通脹及貨幣貶值的影響，部分升幅被負債資金成本上升所抵銷。期內，集團預期信貸損失為7億美元，較去年第一季增加3億美元，當中包括以工商金融業務為主的第三級提撥減少，反映與內地商業房地產行業相關的提撥下降。

走勢上，自5月起股價窄幅整固，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，宜候候66.5元以下吸納，上望74元，反彈阻力63元。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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