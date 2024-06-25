moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

滙控整固後有望再上

滙豐控股（0005）今年4月底公佈展開新一輪回購計劃，將透過摩根士丹尼在5月8日至不遲於7月26日期間，購入總值最多30億美元的普通股，所購股份將被註銷。滙控在6月24日於英國回購295.3萬股，每股作價6.831至6.952英鎊，總值約2,041萬英鎊；同日，在香港聯交所回購350萬股，每股作價67.3至67.75港元，總值2.36億港元。

 

滙控今年3月底，已經完成出售加拿大銀行業務；完成交易獲得出售增益48億美元，當中包括撥回貨幣換算儲備虧損6億美元，以及其他儲備虧損4億美元。今年第一季度，按固定匯率基準計算，集團的除稅前利潤127億美元，按年減少2%，當中包括完成出售加拿大銀行業務後錄得的48億美元增益，惟阿根廷業務分類為持作出售用後在今年首季度確認11億美元減值，抵銷部分增幅。集團首季派息每股0.1美元，以及來自出售加拿大業務所得的特別股息每股0.21美元，合共派息0.31美元。

 

今年第一季，淨利息收益87億美元，按年減少3%，主要反映存款轉移。淨利息收益率為1.63%，較2023年第一季下跌6個基點，較2023年第四季比較，則上升11個基點，主要反映阿根廷惡性通脹及貨幣貶值的影響，部分升幅被負債資金成本上升所抵銷。期內，集團預期信貸損失為7億美元，較去年第一季增加3億美元，當中包括以工商金融業務為主的第三級提撥減少，反映與內地商業房地產行業相關的提撥下降。

 

走勢上，自5月起股價窄幅整固，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，宜候候66.5元以下吸納，上望74元，反彈阻力63元。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份